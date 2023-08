"Stranger Things" Staffel 5: Dieser Charakter steht im Fokus!

In einem Interview mit Variety hat Ross verraten, dass Will im Fokus der kommenden Staffel stehen: "Will steht in Staffel 5 wirklich wieder im Mittelpunkt. Dieser emotionale Bogen für ihn ist das, was unserer Meinung nach hoffentlich die ganze Serie zusammenhalten wird. Will ist es gewohnt, der Junge zu sein, der Introvertierte, derjenige, der beschützt wird. Es geht auf seiner Reise nicht nur um Sexualität, sondern auch darum, dass Will als junger Mann zu sich selbst findet." Wir sind schon richtig gespannt, wie sich die Ereignisse in Staffel 5 entwickeln werden! 👀