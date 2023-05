"Stranger Things": So schlecht geht es Max wirklich! 😱

Im Happy Sad Podcast haben die Duffer-Brüder ein paar neue Details zur vergangenen und kommenden Staffel von "Stranger Things" verraten. So bestätigten sie unter anderem, dass Max noch am Leben ist – aber auf eine schlechte Art und Weise: "Sie ist hirntot, aber sie lebt. Hirntot und blind und alle Knochen gebrochen, aber es geht ihr gut. Sie hat aber schon bessere Tage gesehen." Für alle besorgten Fans ist es also eine gute Nachricht, dass Max noch lebt. Aber der Fakt, dass sie hirntot ist, stellt die Duffer-Brüder nun vor eine riesige Herausforderung: Wie können sie Max in Staffel 5 wieder zurückbringen oder ihr zumindest den emotionalen Abschied ermöglichen, den sie verdient?