Harry Potter: "Phantastische Tierwesen"-Reihe geht nicht weiter!? 😱

Regisseur David Yates ist schon ein richtiges "Harry Potter"-Urgestein. Er war bisher an insgesamt vier "Harry Potter"-Filmen und allen drei "Phantastische Tierwesen"-Filmen beteiligt. Letztere Reihe entstand aus dem Versuch, die Liebe der Fans zu "Harry Potter" weiter auszunutzen und das Universum zu vergr├Â├čern. 2016 erschien mit "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" der erste Teil und wurde sehr erfolgreich von den Fans aufgenommen. Insgesamt wurde mit f├╝nf Teilen geplant. Doch Teil 2 und 3 kamen nicht mehr so gut an. Macht es also noch Sinn, weitere Filme zu drehen?