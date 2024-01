"Harry Potter": Wie fanden Fred und George Weasley das Passwort der Karte des Rumtreibers heraus?

Fred und George haben nie verraten, wieso sie die Karte verwenden konnten. Ohne Hilfe wäre es nicht leicht gewesen, das komplizierte Passwort zu knacken. Und wie wir in "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" sehen, merkt die Karte, wenn jemand versucht, ihr Geheimnis zu lüften. Als Severus Snape das Pergament mit einem Zauberspruch enttarnen will, beginnt die Karte, Snape zu beleidigen. Macht das die Karte bei jedem? Oder hat sie vielleicht Snapes Absichten erkannt und deswegen so reagiert? Dass die Karte des Rumtreibers ein gewisses Gespür für die Gedanken der Außenstehenden hat, beweist sie, als Harry an der Statue der einäugigen Hexe steht, hinter der ein geheimer Durchgang nach Hogsmeade führt. Dort weist die Karte Harry darauf hin, welchen Zauberspruch er nutzen muss, um den Eingang zu öffnen. Es erscheint eine Sprechblase neben seiner winzigen Figur mit dem Wort "Dissendium", während sein Karten-Ich die Hexe mit seinem Zauberstab berührt. Vielleicht hat die Karte damals auch Fred und George ihr Geheimnis auf diese Art verraten. Dafür muss sie mit der Möglichkeit ausgestattet worden sein, festzustellen, ob jemand wirklich "nichts Gutes im Schilde führt". Und wir alle wissen, dass Fred und George dem definitiv gerecht werden. Anstatt sie also zu beleidigen, hat die Karte ihnen das Passwort mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach verraten.