Jacob Elordi über seine Rolle in „Priscilla“: „Es gab einen kurzen Moment der Angst“

Jacob Elordi ist gerade einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods. Neben "The Kissing Booth" und "Euphoria" stand er zuletzt für "Saltburn" vor der Kamera. Jetzt zeigt er im neuen Film "Priscilla", der heute (04. Januar 2024) in den deutschen Kinos startet, noch eine andere Seite von sich. Denn in diesem übernimmt er die Rolle des Elvis Presley! Doch der bekannte Rock-and-Roll-Sänger steht in dem Film nicht im Mittelpunkt - sondern seine Frau Priscilla Presley. Als 14-Jährige lernte sie den damals 24-jährigen Elvis auf einer Party kennen. Sie begannen eine aufregende Romanze, die nicht nur wegen des großen Altersunterschieds sehr umstritten war. Als Priscilla 22 Jahre alt wurde, heirateten die beiden und es ging genauso turbulent weiter wie zuvor.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

"Euphoria"-Star Jacob Elordi wettert gegen eigene Filme: "Wissentlich Leute mit Schei*e füttern"

Shawn Mendes spricht über die Tiefen seines Lebens!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

Jacob Elordi ist es gewohnt, in Filmen und Serien eher Charaktere zu verkörpern, die im Vordergrund stehen. Doch in "Priscilla" steht Elvis mehr im Schatten der Geschichte seiner Frau. Wie kam der Schauspieler damit zurecht? "Am Anfang war ich einfach nur begeistert, weil es etwas völlig Einzigartiges war. Etwas, wovon ich noch nie gehört und keine Ahnung hatte. Ich war einfach begeistert, an Priscillas Geschichte mitwirken zu können, weil es so besonders war. Ich glaube, wenn man Elvis Presley spielen soll, würde man nicht daran denken, im Dienste von jemand anderem zu stehen. Aber das war für mich der aufregendste Teil: Einen Weg zu finden, in den Hintergrund zu treten und dann ein Teil der Geschichte zu sein, anstatt die Geschichte zu sein."