Shawn Mendes spricht über die Tiefen seines Lebens!

Schon immer sprach Shawn Mendes relativ offen über seine mentale Gesundheit, gab zu, dass er trotz des Erfolges immer noch Selbstzweifel und Ängste hat. Im Juli 2022 cancelte der Sänger dann alle seine Tourdaten der "Wonder"-Welttournee, um sich auf seine mentale Gesundheit zu konzentrieren. Damals schrieb er auf den sozialen Medien: "Ich bin in diese Tour mit der Vorfreude gestartet, nach einer langen Pause wegen der Pandemie endlich wieder live zu spielen, aber in Wirklichkeit war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie schwierig das Touren nach dieser Auszeit sein würde. Nachdem ich mehr mit meinem Team gesprochen und mit einer unglaublichen Gruppe von Gesundheitsexperten zusammengearbeitet habe, ist mir klar geworden, dass ich mir die Zeit nehmen muss, die ich mir persönlich nie genommen habe, um mich zu erden und gestärkt zurückzukommen. Leider muss ich den Rest der Tourdaten in Nordamerika und UK/Europa absagen."

Seitdem arbeitete der Sänger hart an sich selbst, ging zur Therapie und lernte sich selbst und seine Bedürfnisse für ein gesundes Leben besser kennen. Mit "What the Hell Are We Dying For?" und "Witness Me", eine Kollaboration mit Jacob Collier und Stormzy, veröffentlichte er zwei Songs in 2023. In einem neuen Instagram-Post gibt Shawn nun ein Update zu seiner mentalen Gesundheit und was er im Jahr 2023 gelernt hat.