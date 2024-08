Shawn Mendes: Großes Comeback mit neuem Album! 😍

Laut Shawn ist sein fünftes Studioalbum sein bisher ehrlichstes und intimste Werk, das er bisher veröffentlicht hat. Mit den Songs nimmt er seine Fans auf eine Reise durch seine Gedankenwelt. Unter einem Post auf Instagram, in dem er schon den Song "Isn't That Enough" anteasert, schreibt der Sänger eine emotionale Nachricht:

"Musik kann wirklich Medizin sein. Vor 2 Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich absolut keine Ahnung hatte, wer ich war. Vor einem Jahr konnte ich nicht in ein Studio gehen, ohne in völlige Panik zu verfallen. Jetzt hier zu sein, mit 12 wunderschönen fertigen Songs, fühlt sich wie ein Geschenk an. Ich danke Gott für meine Freund*innen und meine Familie. Das Leben kann brutal sein, aber wenn man eine kleine Gruppe von Menschen hat, denen man zutiefst vertraut und die einen unterstützen, wird es viel besser. Ich habe keine Ahnung, wie ich die letzten Jahre überstanden hätte, geschweige denn ein Album ohne euch gemacht hätte. [...] An all meine Freunde und Familie, danke, dass ihr mich so sehr liebt. Und euch, für eure unglaubliche Unterstützung. Ihr wart so geduldig und liebevoll. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich hoffe wirklich, dass ihr dieses Album liebt. Ich tue es. Das tue ich wirklich. Ich hoffe, es gibt euch das Gefühl von Wärme und Erdverbundenheit, so wie es das für mich tut."