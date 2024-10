Shawn Mendes: Druck der Öffentlichkeit Schuld am Beziehungs-Aus mit Camila Cabello?

Es war ein Schock für alle Fans, als sich Shawn Mendes und Camila Cabello Ende 2021 nach zwei Jahren Beziehung trennten. Mitte 2023 gaben die beiden ihrer Beziehung nochmal eine Chance, aber nach wenigen war wieder Schluss – war der Druck von außen zu hoch? In der neuesten Folge des "On Purpose"-Podcasts seines Freundes Jay Shetty hat er nun darüber gesprochen, wie die Zeit nach den Trennungen für die beiden war und die ganze Welt ihre Augen auf sie gerichtet hatte: "Ich glaube, Camila und ich haben einfach den besten Job darin gemacht, unser Privatleben zu erhalten, ein kleines Feuer der Liebe füreinander. Denn egal, wie stark man mental ist, wenn es Millionen von Menschen gibt, die es kommentieren, ist es so schwer, nicht davon beeinflusst zu werden, davon inspiriert zu werden und es zu begehren, weil die Leute es begehren. Oder es zu hassen, weil die Leute es hassen, und das ist einfach menschlich", so Shawn.

Aber um genau das zu vermeiden, hat er einen für ihn wichtigen Schritt gewagt: "Ich habe das Gefühl, dass sie [Camila] und ich extrem hart daran gearbeitet haben, uns gegenseitig zu schützen und diese Liebe zu schützen, und ich habe viel darüber gelernt. Es ist definitiv ein Teil davon und das lässt sich nicht verleumden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, gehe ich nicht mehr wirklich in die sozialen Medien. Also sehe ich nicht wirklich, was die Leute über mein Liebesleben oder meine Beziehungen sagen. Es ist ehrlich gesagt einfach zu schädlich für die eigentliche Beziehung, sodass ich in dieser Hinsicht ziemlich streng geworden bin."