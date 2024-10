Shawn Mendes verrät: Deswegen war die Absage der "Wonder"-Welttournee notwendig!

Der Schock war groß bei allen Shawn Mendes Fans, als der Sänger 2022 ankündigte, dass er nach wenigen Konzerten, seine "Wonder"-Welttournee absagen muss. Grund hierfür war vor allem seine mentale Gesundheit, auf die er sich erstmal konzentrieren wollte und auch musste. Die letzten zwei Jahre zog er sich fast komplett aus der Öffentlichkeit raus, veröffentlichte in der Zeit "nur" einen Song und sprach in "Lyle – Mein Freund, das Krokodil" Lyle, das Krokodil. Im August 2024 dann das große Comeback! Shawn veröffentlichte mit "Why Why Why" und "Isn't That Enough" die ersten zwei Songs seines kommenden Albums "Shawn", welches am 18. Oktober 2024 erscheint. Ist Shawn jetzt wieder bereit, voll durchzustarten?