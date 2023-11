Olivia Rodrigo verrät ihre größten Geheimnisse! 😱

Als sie an GUTS arbeitete, war für sie von Anfang an klar, dass die Ballade "the grudge" nur ein Bonustrack sein wird. Zum Glück hat er es aber doch noch so auf das Album geschafft, denn der Song entwickelte sich schnell zu einem Fan-Favourite. Doch woher kam der Sinneswandel? "Ich habe alle Songs meiner Mutter vorgespielt. Sie ist sehr wichtig und ich will immer ihre Zustimmung zu allem einholen. Als wir 'the grudge' geschrieben und aufgenommen haben, dachte ich, was soll's – ich dachte, es könnte ein Bonustrack sein. Als meine Mutter ihn dann hörte, war sie so gerührt, dass sie sich die Augen ausgeweint hat, und so ist es nicht mit allem. Sie hat definitiv ihre Kritikpunkte, aber als ich ihre Reaktion darauf gesehen habe, habe ich den Song auf eine neue Art und Weise gesehen", erinnert sich die Sängerin. Und so wurde "the grudge" einer von den zwölf Tracks auf GUTS.