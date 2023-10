Olivia Rodrigo: 10 Fakten über die Sängerin

Olivias Schauspiel-Karriere startete schon früh. Ihren ersten Schauspielauftritt hatte sie 2015 im Film "Grace Stirs Up Success" in der Hauptrolle der Grace. Auch in einer Folge von "New Girl" konnte sie zwei Jahre später eine kleine Rolle ergattern. So richtig startete Olivia dann mit der Disney Channel Serie "Bizaardvark". In der Serie spielt sie die Gitarristin Paige Olvera, die zusammen mit ihrer besten Freundin Frankie einen beliebten YouTube-Kanal betreibt. Von 2019 bis 2022 war sie dann als Nini ein fester Bestandteil in "High School Musical: Das Musical: Die Serie" bevor sie sich entschloss, die Serie nach drei Staffeln zu verlassen, um sich auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren.