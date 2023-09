Olivia Rodrigo gesteht: "Ich habe Leute gedatet, mit denen ich nicht hätte ausgehen sollen."

Olivia ist zurückblickend nicht mit allen ihren Entscheidungen zufrieden: "Ich denke, wegen dieses Drucks habe ich vielleicht Dinge getan, die ich nicht hätte tun sollen – Leute gedatet, mit denen ich nicht hätte ausgehen sollen", so die Sängerin. Darüber singt die 20-Jährige auch auf ihrem neuen Album GUTS: "Es geht um die Auseinandersetzung mit diesen Gefühlen und darum, aus dieser Enttäuschung herauszukommen und den Kern dessen zu erkennen, wer ich bin und was ich tun möchte und mit wem ich meine Zeit verbringen möchte. Ein Großteil des Albums handelt von der Verwirrung, die man als junger Erwachsener erlebt, wenn man seinen Platz in der Welt sucht und herausfindet, wer man sein will und wem man zusammen sein will und all diese Dinge. Ich denke, das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die jeder in seinem Leben schon einmal gemacht hat."