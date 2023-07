Olivia Rodrigo über ihr neues Album GUTS: "Ein Schritt nach vorne in meinem Leben"

Doch was steckt eigentlich hinter ihrem Albumtitel GUTS? "Ich hatte den Titel schon eine lange Zeit. Ich hatte ihn eigentlich schon, als ich SOUR gemacht habe. Ich dachte: 'Ich möchte, dass das nächste Album GUTS heißt.' Ich hatte es in meinem Kopf: Vier Buchstaben, alles in Großbuchstaben, genau wie SOUR. Ich liebe es. Ich finde, es ist einfach ein interessantes Wort. Die Leute benutzen es in so vielen interessanten Zusammenhängen, wie 'spill your guts' oder 'hate your guts'. Es ist ein wirklich interessanter Begriff, finde ich. Es bedeutet Mut, aber es bedeutet auch Intuition, wie auf den Bauch hören ('Listen to your gut'). Ich denke einfach, dass es all diese Dinge sind, die zufällig auch Dinge sind, über die ich in diesem Kapitel in meinem Leben auch wirklich nachgedacht habe."