"Harry Potter"-Serie: Diese Schauspieler aus den Filmen könnten wieder zurückkehren!

Argus Filch ist in der "Harry Potter"-Reihe eine eher fiese Figur, die an Hogwarts ziemlich unbeliebt ist. Der Hausmeister der Schule wurde von David Bradley in den Filmen perfekt zum Leben erweckt: Fieses Grinsen, die Verehrung seiner Katze Mrs. Norris und die mürrische Art des Hausmeisters. Der Schauspieler könnte in der Serie also locker wieder in diese Rolle schlüpfen.