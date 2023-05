"Harry Potter"-Film-Schauspielerin in der Serie: Emma Thompson als Sybill Trelawney

Harry trifft in "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" zum ersten Mal auf Sybill Trelawney. Die etwas schrille Hogwarts-Lehrerin tauchte danach zwar ab und an in den Filmen auf – aber bei weitem nicht so oft, wie in den Büchern. Das könnte sich in der Serie ändern, denn wir würden die Seherin auf keinen Fall missen wollen! Emma Thompson hat sie in den Filmen spitze dargestellt – eine andere Besetzung würde es vielleicht nicht so gut hinbekommen. Warum Emma Thompson also nicht wieder in die Rolle der Sybill Trelawney schlüpfen lassen?