"Harry Potter"-Film-Schauspieler in der Serie: Warwich Davis als Filius Flitwick

Das Aussehen von Filius Flitwick änderte sich in den Filmen grundlegend – was nicht an einem Besetzungswechsel lag. Denn die Rolle wurde über alle Teile von Warwich Davis übernommen. Der Schauspieler ist eine Legende im Fantasy-Genre und könnte auch ein Teil der "Harry Potter"-Serie werden. Natürlich würden wir uns freuen, ihn wieder in der Rolle des Hogwarts-Professors zu sehen. Aber dass er der vielseitig ist und auch mehrere Charaktere übernehmen kann, hat er bereits in den Filmen gezeigt. 👀