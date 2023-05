"Harry Potter"-Film-Schauspielerin in der Serie: Miriam Margolyes als Pomona Sprout

Miriam Margolyes konnte nur in zwei Filmen der Reihe in ihre Rolle der Pomona Sprout schlüpfen: "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" und "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2". Krass, oder? Trotz der wenigen Auftritte blieb uns die Schauspielerin im Gedächtnis und ist auch heute noch bei den Fans sehr beliebt. Bei der Serie sollten die Verantwortlich diese legendäre Figur also auf keinen Fall weglassen! Und Miriam Margolyes hat so gut in die Rolle gepasst, warum sollte sie also nicht auch in der Serie Alraunen umtopfen und Kräuterkunde unterrichten?