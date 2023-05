"Harry Potter"-Film-Schauspielerin in der Serie: Gemma Jones als Poppy Pomfrey

Poppy Pomfrey kümmert sich um die kranken und verletzten Schüler*innen in Hogwarts. Wie einige Charaktere der "Harry Potter"-Reihe kam auch sie in den Filmen viel zu kurz. Wir würden uns wünschen, dass sich das in der Serie ändert! Und weil Gemma Jones die Rolle in ihren kurzen Auftritten so gut verkörpert hat, könnte sie diese in der Neuverfilmung wieder aufnehmen!