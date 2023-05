"Harry Potter"-Film-Schauspieler in der Serie: Tom Felton als Lucius Malfoy

Wir alle lieben Tom Felton in der Rolle des Draco Malfoy. Kein anderer hätten den hochnäsigen Schüler so gut zum Leben erwecken können. Da er in der Serie leider nicht mehr als Draco infrage kommt, könnte er die Rolle von dessen Vater, Lucius Malfoy, übernehmen. Es wäre wirklich cool, Tom Felton wieder als Malfoy zu sehen, diesmal aber als das Familienoberhaupt!