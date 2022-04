"Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse": "Die mächtigste Magie ist die Liebe"

Neuer "Phantastische Tierwesen"-Film steht in den Startlöchern

Yay, es geht wieder weiter! Morgen, am Donnerstag den 7. April 2022, startet "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" in den Kinos. In einigen ausgewählten Kinos könnt ihr den Film sogar schon heute sehen!Dabei handelt es sich um den dritten von insgesamt fünf geplanten Filmen in der "Phantastische Tierwesen"-Filmreihe. Er knüpft an "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" aus dem Jahr 2018 an und gewährt uns noch tiefere Einblicke in die "Wizarding Wolrd" von "Harry Potter"-Erfinderin J.K. Rowling. Wieder einmal glänzt die Produktion mit einer Top Schauspieler*innen Besetzung unter anderem mit Eddie Redmayne (Newt Scamander), Jude Law (Albus Dumbledore), Dan Fogler (Jacob Kowalski) und vielen Weiteren. Hauptdarsteller Dan Fogler hat im exklusiven Interview einige Fragen zum neuen Film "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" beantwortet. ⤵️

Interview mit Hauptdarsteller Dan Fogler

"Der Film lässt Jacob und Newt wieder aufeinandertreffen. Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an ihrer Freundschaft und wie war es für Sie wieder mit Eddie Redmayne zusammenzuarbeiten?"

DAN FOGLER: "Die Beziehung zwischen Eddie und mir ähnelt der von Jacob und Newt in dem Sinne, dass wir unsere eigenen Projekte haben, Zeit mit unseren Liebsten verbringen, aber wenn wir dann wieder zusammen vor der Kamera stehen, dann erleben wir diese Abenteuer zusammen und es ist so, als wären wir nie weg gewesen. Und so ist es auch bei Jacob und Newt. Newt vertraute Jacob seit ihrer ersten Begegnung so sehr, dass er ihn sogar damals mitnahm und ihm all die Kreaturen vorstellte – ich meine, das war schon enorm. Über die Zeit entwickelte sich mehr als eine Freundschaft zwischen ihnen. Es ist eher so, als wären sie Brüder. Es ist immer ein Spaß, mit Eddie zusammenzuarbeiten. Aber ich habe es auch geliebt, mit den anderen aus dem Cast zu arbeiten."

"Lassen Sie uns über Jacobs große Liebe Queenie sprechen. Glauben Sie, dass die beiden noch eine Chance haben?"

DAN FOGLER: "Queenie ist einfach sein Ein und Alles ... Wenn man Jacob am Anfang des Films sieht, ist es fast so, als wäre das Feuer erloschen. Er ist einfach so müde und an einem Punkt, an dem er sagt: "Na gut, ich denke, ich muss das einfach vergessen. Das war ein Kapitel in meinem Leben und es ist vorbei." Aber während des Films ändert sich so einiges … J.K. Rowling sagte immer, dass die mächtigste Magie in der ganzen Zaubererwelt die Liebe ist. Und ich neige dazu, das zu glauben."

"Im Film überreicht Newt Jacob ein besonderes Geschenk von Dumbledore: einen Zauberstab. Was hat das für Jacob bedeutet?"

DAN FOGLER: "Die ersten beiden Filme waren wie ein Western, nur dass ich keine Waffe bekommen habe. Aber trotzdem ist Jacob mittendrin. Und das ist sehr mutig von ihm, wenn man bedenkt, dass er keine Waffe hatte. Als Jacob dann einen Zauberstab bekam, war das plötzlich wie ein Schritt nach oben. Es fühlte sich an, als wäre ich irgendwie aufgestiegen. Und es war so cool, dass er diesen Zauberstab von Dumbledore bekam. Es war einfach unglaublich."

"Die Phantastische Tierwesen-Reihe zeigt viel mehr Orte, als alle anderen Filme der Zaubererwelt zuvor. Können Sie etwas über die Kulissen erzählen und darüber, wie es war, in diese Welten einzutauchen?"

DAN FOGLER: "Die Kulissen sind für mich mit das Coolste an diesem großen Franchise. Als ich beim ersten Film zum Set kam und sah, dass sie 20 Blocks von Manhattan gebaut hatten, war ich einfach nur beeindruckt, weil ich mich schon immer in die 20er Jahre zurückversetzt fühlen wollte. Sie hätten nur die Fassaden New Yorks nachbauen können, aber nein, wenn man die Türen öffnete, waren einige Gebäude komplett fertiggestellt. Es sah aus wie ein richtiges Restaurant – man erwartete, dass ein Kellner kommt und gleich eine Bestellung aufnimmt. Im zweiten Film haben sie dann ein paar Straßen New Yorks herausgenommen und Paris eingebaut. In einem Moment war man noch in New York und im anderen Moment auf einmal in Paris. Es war wie eine verrückte Zeitmaschine. Das war wirklich cool. Im neuen Teil wurde dann Berlin nachgebaut. Ich war noch nie in Berlin, aber es sieht so aus, als ob sie das toll nachgestellt hätten. Es ist wirklich eine tolle Filmmagie, die erschaffen wird."

Wie genau die Filmmagie umgesetzt und kreiert worden ist, könnt ihr ab morgen beziehungsweise heute bereits sehen. Da startet nämlich "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" in den deutschen Kinos. Für alle die die "Phantastische Tierwesen"-Reihe lieben und denken sie kennen sich wirklich gut aus, haben wir noch ein kleines Quiz vorbereitet. Viel Spaß und Erfolg! 🧙🏻‍♀️ 🧹 ⚡️

