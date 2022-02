"Harry Potter"-Stars, die gefeuert wurden

Ihren ersten richtigen großen Moment in der Filmreihe hatten die Parvati und Padma Patil in "Harry Potter und der Feuerkelch". Dort begleiten die Zwillinge Harry und Ron zum Weihnachtsball begleiten. Aber das war nicht der erste Moment, in denen wir die beiden Schwestern im "Harry Potter"-Universum sehen. Tatsächlich waren Parvati und Padma auch schon in "Der Gefangene von Askaban" zu sehen. Doch da wurden sie noch von komplett anderen Schauspielerinnen dargestellt: Sharon Sandhu und Sitara Shah. Sharon tauchte in den Credits aber nur als 'Mädchen #2' auf. Sitara konnte man immerhin erspähen, als sie dem Irrwicht in der Verteidigung-gegen-die-dunklen-Künste-Stunde gegenübersteht. Danach wurden sie von Afshan Azad und Shefali Chowdhury ersetzt. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Wahrscheinlich hatten die Verantwortlichen aber einfach das Gefühl, die Rollen nochmal neu besetzen zu müssen, als sie noch mehr in den Vordergrund rückten.