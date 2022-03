Horoskop: Dieser "Harry Potter"-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Abenteuerlustig, mitfühlend und loyal: Diese Eigenschaften teilt das Sternzeichen Widder mit Ron Weasley. Er ist außerdem viel sensibler, als er nach außen zugibt und ist immer dazu bereit, anderen zu helfen, wenn sie in einer schlechten Situation stecken. Egal, ob ein überdimensionales Schachspiel oder eine Flucht in einem fliegenden Auto, Ron Weasley und Widder würden alles tun, um ihren Freund*innen zu helfen. Widder sind zudem auch viel willensstärker, als sie eigentlich von sich denken. Geht dieses Sternzeichen aus seiner Komfort-Zone heraus, so wächst es extrem über sich hinaus! 💪🏻