"Percy Jackson: Die Serie": Alles über die Charaktere und Stars der Serie!

Percys Lateinlehrer Mr. Brunner enttarnt sich zu Beginn gleich als Chiron, der berühmte Zentaur, der für die Ausbildung von Helden zuständig ist. Chiron ist der Leiter für Aktivitäten im Camp Half-Blood und hat schon einige griechische Helden und Halbgötter erfolgreich ausgebildet.

Gespielt wird Chiron von Glynn Turman. Seine Liste an Projekten, in denen er bisher zu sehen war, ist lang, darunter Serien wie "How To Get Away With Murder" oder aber auch seltene Auftritte in Musikvideos für Weltstars wie zum Beispiel Beyoncé.