"Percy Jackson: Die Serie": Die Wahrheit über Medusas Verwandlung

Medusa ist eine der bekanntesten Figuren der griechischen Mythologie. Es ist also keine Überraschung, dass auch sie ein Teil von "Percy Jackson: Die Serie" ist. In der dritten Folge begegnen Percy, Annabeth und Grover Medusa und setzen sich gemeinsam mit ihr an einen Tisch, den sie reich mit Speisen gefüllt hat. Annabeth ist der Gorgon sehr misstrauisch gegenüber, Percy will ihr gerne eine Chance geben. Im Gespräch erfährt das Trio die wahre Geschichte darüber, wie es dazu kam, dass sie mit ihrem Blick jede*n zu Stein verwandeln kann.