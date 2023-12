"Bridgerton" Staffel 3: Deshalb wird Benedicts Story übersprungen!

Daphne Bridgerton und Simon Basset in Staffel 1, Anthony Bridgerton und Kate Sharma in Staffel 2 – die bisherigen Staffeln folgten der Reihenfolge der Bücher von Julia Quinn. Für viele Fans war also klar: Es wird in Staffel 3 um den Zweitältesten Benedict Bridgerton gehen.

Doch die Serienverantwortlichen hatten andere Pläne und so werden wir in der kommenden dritten Staffel von "Bridgerton" sehen, wie sich die Liebe zwischen Colin Bridgerton und Penelope Featherington entfaltet. Diese Nachricht war für die Zuschauer*innen ziemlich überraschend. Doch wie kam es zu dem Entschluss und werden wir Benedicts Geschichte nun gar nicht mehr sehen?