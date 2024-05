"Bridgerton": Alle Infos zu Staffel 4

Worum geht es in der vierten Staffel von "Bridgerton"? Nachdem die Geschichte von Penelope und Colin nun vorgezogen wurde, ist die Reihenfolge der Bücher etwas durcheinander gewürfelt worden. Deshalb gibt es für Staffel 4 nun zwei Möglichkeiten. Zum einen könnten sich die kommenden Folgen um Benedict Bridgerton drehen, der eigentlich an dritter Stelle dran gewesen wäre und in der Serie übersprungen wurde. Zum anderen könnte Benedict auch noch weiter nach hinten geschoben und mit dem fünften Buch, in dem Eloise im Fokus steht, weitergemacht werden. Julia Quinn, die Autorin der Bücher, weiß bereits, mit welchem der Bridgerton-Geschwister es weitergehen wird: "Ich kann kein Wort sagen, weil ich sonst so viel Ärger bekomme. Ich weiß es, aber ich kann es nicht sagen." Showrunnerin Jess Brownell hat gegenüber TODAY.com verraten, dass es in Teil 2 der dritten Staffel, der am 13. Juni erscheint, eventuell etwas klarer werden könnte, mit wem es weitergeht: "Ich glaube, dass es einige Hinweise gibt. Ich weiß nicht, ob es völlig offensichtlich ist, wohin wir gehen werden. Aber es gibt definitiv einige Hinweise für die Fans, die sie aufgreifen und darüber grübeln können."