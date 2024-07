"Bridgerton": Die wahre Bedeutung der Biene 🐝

Die Londoner Ton wird, trotz der patriarchalischen Gesellschaft, besonders von zwei Frauen regiert: Queen Charlotte und Gossip-Kolumnistin Lady Whistledown. Die matriarchalische Herrschaft der Ton spiegelt sich in der Natur wider: Die Herrschaft der Bienenkönigin über den Bienenstock. Bienen entwickeln sich unter diesem Modell und "Bridgerton" schafft es, die Handlung durch die Bienensymbolik zu verstärken, indem sie in physischer Form in der Serie erscheinen. In der ersten Staffel landete eine Biene auf der Kutsche von Daphne und dem Duke. Im Staffelfinale tauchte die Biene auf, als Daphnes Sohn zur Welt kam. In der zweiten Staffel war die Biene in einer Rückblende der ausschlaggebende Part für Edmunds Bridgertons Tod; aber auch in einer Szene zwischen Anthony Bridgerton und Kate Sharma spielte die Biene eine große Rolle. Auf Eloises Haarnadel ist zudem ebenfalls eine Biene zu sehen. 👀 Und obwohl die Biene wohl hauptsächlich für die "Macht" der Frauen in "Bridgerton" steht, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auch noch an Lord Edmund Bridgerton erinnern soll. In Staffel 3 erscheint zwar immer noch hier und da eine Biene, vielmehr nehmen in den neuen Folgen aber auch Schmetterlinge mehr Platz ein, die vor allem um Penelope herumschwirren – die sehr wahrscheinlich ihre Entwicklung symbolisch nochmal untermalen sollen.