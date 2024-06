"Bridgerton" Staffel 4: Kehrt Penelope als Lady Whistledown zurück?

Dass Penelope Featherinton hinter Gossip-Kolumnistin Lady Whistledown steckt, haben die Zuschauer*innen der Serie am Ende der ersten Staffel bereits erfahren. In Staffel 2 fand es auch Penelopes beste Freundin Eloise heraus, was ihre Freundschaft zerstörte. Am Ende der aktuellen Staffel erfuhren es nun auch endlich alle anderen. Doch ihre Enttarnung könnte große Auswirkungen auf die vierte Staffel von "Bridgerton" haben!

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

"Bridgerton"-Fans sauer: Lieblings-Charakter fliegt raus!

"Bridgerton": Die größten Set-Geheimnisse

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

Im Interview mit The Wrap hat Showrunnerin Jess Brownell nun mehr über die Zukunft von Penelope und Lady Whistledown verraten: "Als wir Autor*innen darüber gesprochen haben, wo wir Penelope enden lassen wollen, hatte ich das Gefühl, dass wenn sie die Kolumne in einer Staffel, in der sie die Bedeutung ihrer Macht entdeckt, aufgeben würde, das ein richtiger Tiefpunkt gewesen wäre. Ich denke, dass Lady Whistledown noch viel vor sich hat – ich glaube, Pen muss sich jetzt damit auseinandersetzen, wie es ist, eine öffentliche Gossip-Kolumnistin zu sein, und nicht nur mit den Leuten umzugehen, über die sie schreibt, sondern Schritte unternehmen, um in dem, was sie schreibt, mehr Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung und Authentizität sind zwei Dinge, mit denen sie sich in dieser Staffel wirklich auseinandersetzen musste, und wir werden diesen Faden in Staffel 4 fortsetzen."