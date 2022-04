"Bridgerton": Die größten Set-Geheimnisse

In einem Interview erzählte Jonathan Bailey, dass er immer einen Sorgenkieselstein dabei hat. Auf die Nachfrage, ob er ihn denn auch während des Drehs von "Bridgerton" bei sich trägt, erklärt der Schauspieler: "Das Ding ist, dass in den Kostümen aus der Regency nicht wirklich viel Platz für irgendetwas ist." Aber irgendwo muss man doch etwas verstauen können, oder? "Abgesehen von den Stiefeln. In Bridgerton stecken alle ihre Handys in die Stiefel", verrät Jonathan Bailey. Na, das passt ja nun überhaupt nicht in die Zeit des frühen 19. Jahrhunderts. 😂