"Bridgerton": Staffel 5 und 6 offiziell bestätigt!

Da "Bridgerton" in der Serie zuvor schon die Reihenfolge im Vergleich zu den Büchern, auf denen diese basiert, verändert hat, können wir das auch in Zukunft nicht ausschließen. Geht man nach den Büchern, wäre Eloise in Staffel 5 im Fokus, in Staffel 6 dann Francesca. Doch Francescas Geschichte wurde bereits in Staffel 3 eingeleitet – es wäre also möglich, dass Francesca bereits in Staffel 5 vorgezogen wird und Eloises Charakterentwicklung noch weiter ausgebaut wird. Mehr wissen wir aber erst sicher, wenn wir die Ereignisse von Staffel 4 gesehen haben – dafür müssen wir uns also noch ca. ein Jahr gedulden! 😅

Wann wir dann mit den Staffeln rechnen können, ist auch nicht genau zu bestimmen. Aktuell kommt alle zwei Jahre eine Staffel heraus, dies würde bedeuten, dass Staffel 5 2028 an den Start geht und Staffel 6 2030. Vielleicht kann aber die frühzeitige Verlängerung der Prozess beschleunigt werden, sodass wir jedes Jahr eine Staffel zu sehen bekommen. 👀