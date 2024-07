"Bridgerton": Das Spin-off, das wir alle brauchen! 😍

Doch warum könnte genau Eloises Reise nach Schottland so spannend sein, dass sie ein eigenes Spin-off bekommt und nicht einfach nur einen Handlungsstrang in der vierten Staffel? Zuallererst wäre es doch spannend, Eloises Leben in Schottland zu verfolgen und die Menschen, denen sie begegnet und Orte, die sie besucht, genauer kennenzulernen, oder?

Eloise war schon immer ein unabhängiger Charakter, der sich nach Abenteuern und Wissen sehnt, anstatt der sozialen Etikette zu folgen. Sie will mehr sein als eine Dame der Ton, die heiratet und Kinder bekommt. In Staffel 1 und 2 konzentriert sie sich vorwiegend darauf, die wahre Identität von Lady Whistledown herauszufinden. Dabei lernt sie auch ein paar politische Ideologien kennen. Doch in Staffel 3 nimmt sie von dieser Seite ihrer Persönlichkeit Abstand – ist mit Cressida befreundet und lebt mehr und mehr in der Welt der Ton. Nur gegen Ende scheint sie wieder zu ihrem alten Ich zurückzufinden und ist wieder bereit, die Welt zu verändern – dafür muss sie aber auch erst einmal etwas von der Welt sehen. Sie nutzt gleich ihre erste Chance und begleitet ihre Schwester Francesca, deren Ehemann John und seiner Cousine Michaela nach Schottland. Und genau da könnte das Spin-Off anknüpfen.

Die Hauptserie spielt zudem immer nur während der Ballsaison, die bei Francescas und Eloises Abreise nach Schottland vorbei ist. Die Nebensaison beginnt und die dauert normalerweise neun bis zehn Monate an. Wir können also davon ausgehen, dass wir in der vierten Staffel nicht viel von Eloises Abenteuern sehen werden – denn die Zeit in Schottland würde übersprungen werden und wir könnten im schlimmsten Fall Eloises Entwicklung und Erfahrungen gar nicht nachvollziehen. Einem so spannenden Charakter in einer wichtigen Phase in ihrem Leben nicht den Platz in der Geschichte zu geben, den sie verdient, wäre wirklich eine verpasste Chance…