"Bridgerton": Diese Stars sind ein Paar! 😱

Ihr Debüt in der Öffentlichkeit als Paar gaben sie bereits im März 2023, als sie zusammen über den roten Teppich der Premiere von Londons West End Stück "A Little Life" gingen. Im November 2023 unterstützten die beiden Bessies Vater Jim Carter bei der Premiere von "Wonka" und ließen sich sogar gemeinsam mit Bessies Eltern ablichten. Eine Woche später waren Sam und Bessie mit Bessies Mutter Imelda Staunton bei der Premiere der letzten Staffel von "The Crown"! Die beiden sind also schon über ein Jahr ein Paar! Wie lange genau ist aber nicht bekannt – die Dreharbeiten zur dritten Staffel starteten aber bereits im Juli 2022, wo Sam und Bessie sich auch mit Sicherheit kennen- und lieben lernten.😍