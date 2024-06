„Bridgerton“-Fans sauer: Lieblings-Charakter fliegt raus!

In den ersten zwei Staffeln war Francesca kaum zu sehen. In den neuen Folgen konnte sie aber endlich eine größere Rolle einnehmen und es ging auch alles gleich ziemlich schnell. In der ersten Folge wird sie noch in die High Society eingeführt und in Folge acht ist sie mit ihrem neuen Ehemann schon auf dem Weg nach Schottland! In sehr kurzer Zeit hat die junge Bridgerton schon viel durchgemacht.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

"Bridgerton": Die größten Set-Geheimnisse

Tom Holland: Sein "Avengers"-Bonus-Gehalt ging an falsche Person! 😱

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

In der letzten Folge der dritten Staffel von "Bridgerton" wurden dann zwar viele Handlungsstränge abgeschlossen, aber auch viele neue angeteasert. Ein Beispiel, das jetzt schon für viel Aufregung bei den Fans der Serie und den Büchern sorgt: Die Einführung von Michaela Stirling. Sie hat nur zwei kurze Auftritte in der dritten Staffel, wirft man aber einen Blick in die Bücher, erfährt man schnell, dass sie in Zukunft und vor allem in Francescas Leben noch eine große Rolle spielen wird!