Jonathan Bailey: 10 Fakten über den "Bridgerton" und "Wicked"-Star

Neben zahlreichen Rollen in Bühnenproduktionen setzte sich Jonathan mit den Jahren auch in Serien und Filmen erfolgreich durch. Seine erste Rolle in einer Serie bekam er 1997. Damals war er in einer Folge von "Bramwell" zu sehen. Im selben Jahr feierte er auch sein Filmdebüt in "Bright Hair". Sein weltweiter Durchbruch gelang ihm schließlich 2020 als Anthony Bridgerton in der Netflix-Serie "Bridgerton". Seitdem ist der Schauspieler gefragter denn je: Eine Gastrolle in der dritten Staffel von "Heartstopper" und aktuell als Fiyero in "Wicked". Im Sommer 2025 wird er dann als Dr. Henry Loomis in "Jurassic World: Rebirth" an der Seite von unter anderem Scarlett Johansson zu sehen sein.