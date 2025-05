Joe Jonas: Alle Infos zu seinem neuen Album "Music For People Who Believe In Love"

"Music For People Who Believe In Love" ist nicht das erste Solo-Projekt von Joe. Bereits 2011 veröffentlichte er mit "Fastlife" Solo-Album Nummer eins. 14 Jahre später ist aber vieles anders: "Es ist schon etwas her, seit ich etwas solo veröffentlicht habe. Auf das letzte Album, das ich alleine gemacht habe, bin ich sehr stolz. Zu dieser Zeit gab es viele Köche in der Küche in meinem Leben. Ich war von vielen Leuten umgeben, zu denen ich einfach 'Ja, und...' gesagt habe. Jetzt, wo ich weiß, wer ich bin, mich selbstbewusst fühle und mein Leben betrachte, bin ich so dankbar für die Freunde und die Familie, die ich um mich habe."

Seit 2005 steht er gemeinsam mit seinen Brüdern Nick und Kevin als die Jonas Brothers auf der Bühne. Nach der Trennung der Band im Jahr 2013 gründete er etwas später mit DNCE eine neue Band und probierte sich auch da aus. 2019 gab es dann das große Jonas Brothers Comeback und auch mit DNCE ist er bis heute noch aktiv. Warum also nun wieder ein Solo-Album als weitere musikalische Sidequest? "Ich finde kreative Wege, um das, was ich durchgemacht habe, zu verarbeiten. Ich kenne den Unterschied zwischen einem Jonas-Brothers-Song und einem DNCE-Song. Die Musik, die ich gemacht habe, fühlt sich sehr persönlich an. Und ich wollte sie egoistischerweise nicht mit anderen Leuten teilen. Das musste wirklich von meiner Stimme kommen." Zum Schluss fügt er noch hinzu: "Bei meinem Solo-Album habe ich das Gefühl, dass diese Musik wie mein Tagebuch ist, das ich ständig mit mir herumtrage, und die Gedichte, an denen ich gearbeitet habe."