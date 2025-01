Jade Thirlwall im Interview: "Ich wollte, dass die Leute schockiert sind."

Mit "IT girl" bringt JADE heute (10.01.) bereits ihren vierten Song als Solokünstlerin heraus. Ihre Solo-Reise begann im Juli 2024, als sie sich entschied, mit "Angel Of My Dreams" einen ganz besonderen Song zu veröffentlichen, um das neue Kapitel in ihrer Karriere zu starten. "Ich wollte der Welt meine Geschichte in einem Song erzählen, um alle auf den neusten Stand zu bringen, die vielleicht noch nicht viel über mich wussten", so die Sängerin im Interview.

In dem Song geht es hauptsächlich, um die Erfahrungen, die sie die letzten Jahre in der Musik-Industrie gemacht hat: "Er erzählt die Geschichte meiner toxischen Beziehung zur Musikindustrie, all die Höhen und Tiefen, die mit dem Leben eines Popstars einhergehen." Der Track ist kein klassischer Popsong, doch gerade das macht "Angels Of My Dreams" so interessant – besonders als erste Single ihrer Solo-Karriere: "Ich liebe es, dass es so chaotisch ist, ich wusste sofort, dass ich nicht auf Nummer sicher gehen wollte. Ich wollte, dass die Leute schockiert sind. Es fühlte sich einfach perfekt."