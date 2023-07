"Bridgerton": Die größte Herausforderung in Staffel 3!

Mit Colin und Penelope gibt es in der dritten Staffel von "Bridgerton" die erste Romanze zwischen zwei den Zuschauer*innen bereits bekannten Charakteren. Zudem sind sie von Anfang an eng befreundet und bringen damit eine komplett andere Dynamik mit sich als die vorherigen Paare. Die Spannung, zumindest einen der Charaktere neu kennenzulernen, fällt also schon einmal weg. Dafür kann "Bridgerton" uns aber einen tieferen Einblick in die Freundschaft der beiden bieten, etwas das bisher nur sehr grob angeschnitten wurde. Trotzdem wird diese Romanze eine große Herausforderung für die Serie: Fans konnten über die zwei bisherigen Staffeln hinweg verfolgen und Penelopes Crush auf Colin ist ihnen bereits bekannt. Die Erwartungen an ihre Geschichte und der Druck, sie erfolgreich zu Ende zu erzählen, größer als bisher. Wir sind schon sehr gespannt, wie die Verantwortlichen das umsetzen! 👀