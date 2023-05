"Bridgerton": Mehr Spin-Offs in Planung

In einem Interview wurde Shonda Rhimes gefragt, wer aus der Besetzung von "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" noch für ein Spin-Off in Frage kommen würde: "Ich habe nicht unbedingt an ein 'Bridgerton'- Spin-Off gedacht, als ich anfing, die Geschichte zu erzählen, einfach nur, weil Queen Charlotte so einzigartig ist. Aber ich habe auch die Geschichten von Lady Danbury eingebunden. Außerdem lernt man eine junge Violet kennen und ich finde Violet faszinierend – da gibt es eine Geschichte zu erzählen." Kommt also eine Serie mit Violet Bridgerton im Fokus als Nächstes? Gut möglich! 👀