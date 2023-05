"Bridgerton": Das steckt hinter dem "Großen Experiment"

Das "Große Experiment" begann mit der Heirat von Queen Charlotte und King George III. Dadurch begann die Integration von POCs in die Gesellschaft und die High Society. Agatha Danbury und ihr Mann bekamen die Titel Lord und Lady Danbury, letztere wurde sogar in den königlichen Hof der Königin aufgenommen. Außerdem verlieh der König den neuen Mitgliedern des Adels neben den Titeln auch Land, Status und mehr Reichtum – die königliche Familie wollte zeigen, dass die Integration farbiger Menschen in die High Society problemlos funktionierte. Queen Charlotte dabei nicht "nur" eine Monarchin, sondern auch das Gesicht des "Großen Experiments". Diese Entwicklung kam aber auch mit großem Risiko, denn die Behandlung von POCs in der High Society entsprach auch dann noch nicht ganz ihrem gesellschaftlichen Rang. Das wurde vor allem deutlich, als Lady Vivian Ledger, die Mutter von Lady Violet Bridgerton, ihre Verachtung für das "Große Experiment" zum Ausdruck brachte.