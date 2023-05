"Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte": Mega Fehler in Serie entdeckt!

Die Schauspieler Freddie Dennis (Reynolds) und Sam Clemmett (Brimsley) haben in einem Interview verraten, dass ein Fehler bei den Dreharbeiten in den endgültigen Schnitt geschafft hat. "Was die eigentlichen Dreharbeiten angeht, hatten wir wochenlange Tanzproben. Tanzen ist nicht unbedingt etwas, das uns allen leicht fällt. Wir waren so nervös – es gibt eine ganz bestimmte Aufnahme, bei der einer von uns den Tanz vermasselt hat, und dann sind wir in einen Anfall von Hysterie verfallen. Das ist tatsächlich in der letzten Folge - [es] hat den Schnitt geschafft! Diesen Moment zu sehen, in dem wir es vermasselt hatten, brachte einfach die Freude darüber, was diese Szene ist und was sie uns bedeutet"; erzählte Sam. Ist dir dieser Fehler in der Serie aufgefallen?