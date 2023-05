"Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte": Was passiert mit Reynolds und Brimsley?

Eine Szene berührt die Fans ganz besonders: Auf dem Ball von Lady Danbury sehen wir, wie Reynolds und Brimsley heimlich miteinander tanzen. Dann wird eine Szene eingeblendet, in der ein älterer Brimsley allein tanzt und sich an Brimsley erinnert. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Reynolds verstorben ist, oder die beiden sich getrennt haben. Auf die Frage, was mit Reynolds passiert sei, antwortete dessen Darsteller Freddie Dennis scherzhaft: "Ich bin im Urlaub auf den Malediven." Brimsley-Darsteller Sam Clemment, konnte dieser Aussage nicht zustimmen: "Reynolds ist offensichtlich auf Barbados. Hat Freddie etwa Malediven gesagt? Er hat keine Ahnung!" Hugh Sachs, der den älteren Brimley spielt, sagt über die Tanzszene: "Was mir beim Tanzen bewusst wurde, ist, dass es eine glückliche Erinnerung ist. Damals war Brimsley verliebt und Reynolds war die Liebe seines Lebens." Ob und was zwischen den beiden vorgefallen ist, oder ob Reynolds verstorben ist, wissen wir also (noch) nicht. Da "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" aber nur eine limitierte Serie ist, können wir nur hoffen, dass dieser Handlungsstrang in den noch kommenden Folgen von "Bridgerton" aufgegriffen wird. 🤞🏻