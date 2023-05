Netflix "Bridgerton": War Queen Charlotte wirklich eine schwarze Frau?

In den 1960er Jahren hat der Historiker Mario de Valdes y Cocom mit der Erforschung der Abstammung von Königin Charlotte angefangen. Sie wurde als Tochter eines Herzogs und einer Prinzessin in Deutschland geboren und heiratete König George III, was sie zur Königin von England machte. Der Historiker argumentiert, dass die Königin direkt von einer schwarzen portugiesischen Königsfamilie abstammt. Denn der portugiesische König Alfonso III eroberte eine Stadt namens Faro und forderte die Tochter des Gouverneurs, mit der er drei Kinder hatte. Einer der Söhne heiratete in eine andere Adelsfamilie mit schwarzer Abstammung ein. Dass Charlotte eine direkte Nachfahrin von König Alfonso III ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie schwarze Vorfahren hat. So ganz zuverlässig sind die Nachforschungen von Valdes nicht, sodass es unmöglich ist, zu bestätigen, welcher Abstammung Königin Charlotte wirklich war.