"Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte": Alle Infos zur neuen Serie!

Die Mini-Serie wird sechs Folgen umfassen. In dem "Bridgerton"-Prequel wird sich alles, wie der Titel schon verrät, um Königin Charlotte und ihren Aufstieg zu Macht und Ruhm drehen. Die große Liebesgeschichte, aber auch die gesellschaftlichen Veränderungen kamen mit der Ehe zwischen der Königin und König George so richtig ins Rollen. Dadurch wurde letztendlich die High Society ins Leben gerufen, in der wir später auch die Figuren der Hauptserie sehen – einige uns bekannte Gesichter und ihre Geschichte werden wir auch in dem Prequel zu Gesicht bekommen. Vielleicht können wir so auch ihre späteren Handlungen besser nachvollziehen – wir sind auf jeden Fall schon mega gespannt auf "Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte". 😍