"Bridgerton": An welcher Krankheit litt King George?

Während seiner Regierungszeit hatte King George mit psychischen Problemen zu kämpfen. Einmal soll er Schaum vor dem Mund gehabt haben und stundenlang nicht in der Lage gewesen sein, zusammenhängend zu sprechen. Außerdem wurde er schnell aggressiv und in eine Zwangsjacke gesteckt. Gerüchten zufolge soll King George auch mal einen Baum mit dem König von Preußen verwechselt haben und versucht haben, diesem die Hand zu geben. Im letzten Jahrzehnt seiner Regierungszeit verschlechterte sich der geistige Zustand von George rapide, sodass er kaum noch öffentliche Auftritte hatte. Einige Leute vermuten, dass King George an einer bipolaren Störung litt, dies wurde aber nie offiziell diagnostiziert. Im Alter von 81 Jahren starb der König im Jahr 1820 an einer Lungenentzündung.