Ed Sheeran: Gerichtsprozess-Krimi endlich vorbei!

Knapp zwei Wochen verbrachte Ed Sheeran zuletzt in einem Gerichtssaal in Manhattan, New York, um eine Jury davon zu überzeugen, dass er den Song aus den 70er Jahren nicht kopiert hat – das tat er meistens mit einer Gitarre in der Hand. Der Sänger und sein Team bestritten nie, dass die verwendeten Akkorde in den beiden Songs ähnlich sind, aber bezeichneten diese als alltägliche musikalische Bausteine, die in Dutzenden anderen Songs ebenfalls auftauchen. Nach drei Stunden Beratung dann endlich die Entscheidung der Jury: Ed Sheeran hat den Song unabhängig von "Let’s Get It On" geschrieben. Der Sänger ist natürlich erleichtert über diese Entscheidung, denn wäre es anders gekommen, hätte das fatale Auswirkungen auf den gesamten Musikbereich gehabt und das Tor für noch mehr Klagen geöffnet. In einer Rede vor dem Gerichtssaal sagt Ed Sheeran: "Ich bin natürlich sehr glücklich über den Ausgang des Prozesses. Gleichzeitig bin ich unglaublich frustriert, dass unbegründete Behauptungen wie diese überhaupt vor Gericht gebracht werden können." Nach diesem Erfolg kann der Sänger sich heute nun voll und ganz auf den Release seines neuen Studioalbums "Subtract" konzentrieren und mit seinen Fans feiern.