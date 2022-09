Ed Sheeran muss erneut vor Gericht!

Ed Sheeran: Das wird ihm vorgeworfen!

Erst im April konnte Ed Sheeran eine Klage erfolgreich abschmettern und postete nach dem Gerichtsprozess eine emotionale Nachricht auf den Sozialen Medien: "Es muss endlich aufhören", sagte er damals. Damit meinte er die unbegründeten Klagen gegen ihn.

Doch es hört noch nicht auf, denn jetzt geht es in einem anderen Fall weiter: Ed soll Teile seines 2014 veröffentlichten Songs "Thinking Out Loud" von Marvin Gayes Klassiker "Let’s Get It On" aus den frühen 70er-Jahren übernommen haben. Das Verfahren läuft bereits seit 2018 und der Antrag des Sängers auf Abweisung des Verfahrens wurde vom Richter abgelehnt. Die Kläger und Teilinhaber des Marvin-Gaye-Songs fordern unglaubliche 100 Millionen Dollar Schadenersatz.

Ed Sheeran: Ist der Song wirklich geklaut?

Bei der ersten Einreichung der Klage wurde behauptet, Ed habe eine Akkordfolge und den harmonischen Rhythmus von "Let’s Get It On" geklaut. Die Anwälte des britischen Songwriters halten dagegen und bezeichnen die angeblich gestohlenen Songteile als "alltäglich", weshalb eine Urheberrechtsverletzung nicht gerechtfertigt ist. Nun haben die Kläger ihre Behauptungen angepasst – sie argumentieren, dass ihre Kombination sie exklusiv zu dem unverwechselbaren Sound von Marvin Gaye macht und daher durch das Urheberrechtsgesetz geschützt ist. Jetzt hat der Richter angeordnet, dass Ed selbst vor einem Bundesgericht in Manhattan erscheinen und verantworten muss. Hoffentlich ist der Fall nach vier Jahren dann auch bald abgeschlossen!

