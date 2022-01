Ed Sheeran: „South Park“-Folge hat „mein Leben zerstört“

Ed Sheeran: Diese "South Park"-Folge macht ihm das Leben zur Hölle

Kann eine Cartoon-Serie wirklich das Leben von anderen Menschen ruinieren? Weltstar Ed Sheeran würde diese Frage auf jeden Fall mit "ja" beantworten. Denn eine "South Park"-Folge soll der Auslöser dafür gewesen sein, dass nicht nur ihm, sondern auch anderen Leuten das Leben schwer gemacht wurde. Es handelt sich hierbei um die Folge "Im Körper des Feindes" (Originaltitel: Ginger Kids) in der neunten Staffel.

In dieser wird sich besonders über Menschen mit roten Haaren lustig gemacht. Zu dem Zeitpunkt war das laut Ed Sheeran, in Großbritannien zwar schon üblich, aber Amerikaner*innen "wussten bis dahin nicht mal was ein Rotschopf war". Durch die "South Park"-Folge änderte sich das aber schlagartig. Doch wie kann es durch eine Folge einer Cartoon-Serie so weit kommen, dass sogar Leben ruiniert werden?

"South Park"-Folge stellt Rotschöpfe als Monster dar

In der Southpark-Folge hetzt Cartman seine Schulkamerad*innen mit einem Referat über "Ginger Kids" (rothaarige, blasse Kinder mit Sommersprossen) gegen diese auf. Er stellt sie als seelenlose Monster hin und schiebt ihn die Krankheit "Gingervitis" unter. Jetzt würde doch jeder normalerweise denken: "So ein Quatsch." Und genau das ist es auch. Aber für Ed Sheeran hatte es damals starke Auswirkungen: "Ich bin davor nach Amerika gekommen und jeder sagte mir 'Ich liebe deine Haare' und ich war immer sehr überrascht darüber. Dann kam diese Folge raus und das war es dann für mich. Weltweit und für den Rest meines Lebens." Inspiriert von der Folge wurde 2008 sogar das Facebook-Event "National Kick a Ginger Day" (dt: Trete einen Rotschopf Tag) ins Leben gerufen. Ed Sheeran hegt gegenüber der Serie, aber trotz allem keine Feindseligkeiten und würde sogar mal einen Charakter sprechen, wenn sich die Möglichkeit ergibt.

