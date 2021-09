Ed Sheeran: Harte Kritik an Award-Shows – "Es ist Hass pur!"

Ed Sheeran übt harte Kritik an Award-Shows

Ed Sheeran zieht sich im Musik-Business krass zurück. Nur selten erwischt man ihn bei großen Award-Shows. Aber nicht etwa, weil der Sänger letztes Jahr Papa geworden ist. Sein Fehlen hat einen viel krasseren Grund, wie er im Podcast "Audacy's The Julia Show" verraten hat. Dort übt Ed Sheeran harte Kritik an Award-Shows in Amerika und beschreibt sie als "unangenehm" und "furchtbar". Der Sänger war kürzlich nämlich auf den MTV VMAs 2021 und wurde von der Moderatorin gefragt, was Zuschauer*innen über solche Veranstaltungen nicht wissen. Der "Shivers"-Sänger antwortete ziemlich ehrlich: "Der Raum ist voller Groll und Hass gegenüber allen anderen und es ist eine ziemlich unangenehme Atmosphäre. Es sind einfach nur viele Menschen, die andere scheitern sehen wollen und das mag ich nicht. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich diese Veranstaltungen verlasse." Das haben wir uns wirklich anders vorgestellt …

Im Podcast erklärt Ed Sheeren aber auch weiter, warum auf diesen Award-Shows so eine unangenehme Atmosphäre entsteht und betont, dass alle Künstler*innen der Show "super liebe Menschen" seien, dort jedoch meistens von riesigen Teams begleitet werden, die auch gewinnen wollen. "Ein*e Künstler*in ist meistens von 10 Menschen umgeben und die werfen allen schräge Blicke zu." Auch einer der Gründe, warum er nur selten zu den Aftershow-Partys geht. Es sind ihm oft zu viele fremde Menschen, die sich aufspielen würden. Nach den VMAs ist er deshalb in eine Bar in der Nähe gegangen und hat ein paar Freunde wie Shawn Mendes und Camila Cabello eingeladen, die noch vorbeigekommen sind.

Seine Kritik bezieht er jedoch ausdrücklich auf Award-Shows und Events in Amerika, in seiner Heimat England läuft das alles ein bisschen anders: "Auf unseren Award Shows in England betrinken sich einfach nur alle und es ist ziemlich egal, wer gewinnt oder verliert. Es fühlt sich mehr an, wie ein Partyabend." Ed Sheeran steht eben nicht auf den glänzenden Hollywood-Glamour und Partys mit hunderten Menschen, sondern chillt lieber mit ein paar engen Freunden in einer Bar. Ziemlich sympathisch! Hier gibt's die Ausschnitte aus dem Interview:

