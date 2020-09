Baby-News: Ed Sheeran ist Papa geworden!

Sänger Ed Sheeran verkündet Geburt seiner Tochter

Es ist noch gar nicht lange her, da hat Ed Sheeran erst bekannt gegeben, dass er und seine Frau Cherry Seaborn im absoluten Baby-Glück sind und Nachwuchs erwarten! Offenbar war seine Frau, mit der er seit 2018 glücklich verheiratet ist, zu diesem Zeitpunkt schon hochschwanger. Denn nun teilt der "Shape Of You"-Sänger auf Instagram, dass seine Tochter letzte Woche zur Welt gekommen ist! 😍 Außerdem hat er bereits ihren außergewöhnlichen Namen verraten: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

Familienglück: Ed Sheeran heißt Tochter Lyra willkommen

"Wir sind total verliebt in sie", schwärmt der Sänger unter seinem Insta-Post, auf dem zwei süße Baby-Socken zu sehen sind. "Sowohl das Baby als auch seine Mutter sind wohl auf", versichert Ed Sheeran seinen 31,3 Millionen Instagram-Followern (Stand 1.9.2020)."Wir schweben auf Wolke 9!" Aww, wie schön! :) Zudem bittet er seine Fans darum, die Privatsphäre des Paares in der nächsten Zeit zu respektieren. Anfang 2018 wurde öffentlich, dass sich der Superstar verlobt hat. 2019 folgte dann die Hochzeit. Ihre Tochter hat nun die Nachnamen von beiden Elternteilen angenommen. "Seaborn" bedeutet übrigens übersetzt so viel wie "aus dem Meer stammend". Wir freuen uns auf jeden Fall für die frischgebackenen Eltern und wünschen den beiden und ihrer Tochter nur das Beste! ❤️

