Für Ed Sheeran ist gerade Schluss mit der Musik: Er hat sich nämlich nach seiner riesigen Welt-Tour eine Auszeit genommen. Auf Instagram lässt er seine Fans trotzdem weiter an seinem Leben teilhaben und verriet ihnen vor kurzem: "Ich habe einen ganzen Monat mit Malen verbracht, seit die Tour zu Ende ist, was ich noch nie gemacht habe. Ich hatte so viel Spaß dabei. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich etwas nutzlos nach dem Tour-Ende gefühlt. Denn Singen, Schreiben und Auftreten waren die einzigen Dinge, die ich kannte. Deshalb ist es schön, einen neuen Weg zu finden, kreativ zu sein. Ich empfehle allen, sich ein paar Farben zu besorgen und ein bisschen rumzuspritzen, es macht so Spaß." Dazu postete er ein Bild, wie er vor seinen riesigen bunten Gemälden steht. Die zweiten News, die Ed Sheeran mit seinen Followern teilte, war dann, dass er und sein Kumpel eine Bar eröffnet haben und die hat es in sich.

In Ed Sheerans Bar kann man dieses Bier bestellen

Zuletzt brachte Ed Sheeran das Musikvideo zu seinem Song "South Of The Border" mit Camila Cabello und Cardi B raus. Hauptsächlich beschäftig er sich gerade aber mit seiner eigenen Bar in London namens "Bertie Blossoms". Dort gibt es laut seinem dazugehörigen Insta-Post "Gutes Bier & Gutes Essen". Eine Biersorte auf Ed Sheerans Karte überrascht aber ziemlich, denn sie wird mit Cannabis-Öl gebraut. Dieses Marihuana-Produkt ist im Vereinigten Königreich nicht illegal, weshalb der Sänger das außergewöhnliche Bier auch guten Gewissens verkaufen kann. Definitiv ein interessanter Wechsel vom Sänger zum (Cannabis-)Bier-Bar-Besitzer, oder?😅

